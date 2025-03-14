В Киевской области проверяют аптеки: что контролируют

С 1 марта 2025 года в аптеках должны подешеветь некоторые медицинские препараты. Мониторинг цен на лекарства приступили к специалистам Госпродпотребслужбы Бориспольского района.

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Проверки проводят в целях обеспечения ценовой стабильности на фармацевтическом рынке в условиях военного положения. Будут проводить ежедневный сбор информации о применении торговых надбавок к закупочным ценам (мониторинг розничных цен) на лекарственные средства и медицинские изделия в аптечных заведениях.

"С 1 марта возобновлен контроль за субъектами хозяйствования, работающими в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями по соответствию формирования, установления и применения государственных регулируемых цен", — сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что в случае выявления фактов продаж лекарственных средств по завышенным ценам граждане могут обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Чтобы пожаловаться на завышенные цены для принятия соответствующих мер согласно действующему законодательству, необходимо предоставить информацию о:

субъекта хозяйствования (ФЛП, ООО, ЧП и т.п.),

местонахождение аптеки,

перечень лекарственных средств, на которые завышены цены,

копии соответствующих документов (чеки, квитанции, фотографии ценников и т.п.).

Напомним, что портал "Комментарии" писал о пользе пробиотиков. Эти препараты помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника, способствуя нормальному пищеварению и укреплению иммунной системы. Пробиотики можно найти в таких продуктах как йогурт, квашеная капуста, кимчи, мисо, темпе и комбуча, а также в виде пищевых добавок.