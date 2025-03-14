logo

BTC/USD

84622.98

ETH/USD

1924.91

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киевской области проверяют аптеки: что контролируют
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской области проверяют аптеки: что контролируют

Как жители Киевской области могут пожаловаться на завышенные цены на лекарства

сегодня, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С 1 марта 2025 года в аптеках должны подешеветь некоторые медицинские препараты. Мониторинг цен на лекарства приступили к специалистам Госпродпотребслужбы Бориспольского района.

В Киевской области проверяют аптеки: что контролируют

Иллюстративное фото

Проверки проводят в целях обеспечения ценовой стабильности на фармацевтическом рынке в условиях военного положения. Будут проводить ежедневный сбор информации о применении торговых надбавок к закупочным ценам (мониторинг розничных цен) на лекарственные средства и медицинские изделия в аптечных заведениях.

"С 1 марта возобновлен контроль за субъектами хозяйствования, работающими в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями по соответствию формирования, установления и применения государственных регулируемых цен", — сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что в случае выявления фактов продаж лекарственных средств по завышенным ценам граждане могут обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Чтобы пожаловаться на завышенные цены для принятия соответствующих мер согласно действующему законодательству, необходимо предоставить информацию о:

  • субъекта хозяйствования (ФЛП, ООО, ЧП и т.п.),

  • местонахождение аптеки,

  • перечень лекарственных средств, на которые завышены цены,

  • копии соответствующих документов (чеки, квитанции, фотографии ценников и т.п.).

Напомним, что портал "Комментарии" писал о пользе пробиотиков. Эти препараты помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника, способствуя нормальному пищеварению и укреплению иммунной системы. Пробиотики можно найти в таких продуктах как йогурт, квашеная капуста, кимчи, мисо, темпе и комбуча, а также в виде пищевых добавок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpssko.gov.ua/blog/2025/03/14
Теги:

Новости

Все новости