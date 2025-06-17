В Киевской области объявлен День траура по погибшим в Киеве

В Киевской области 18 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской ОВА.

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В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

"Этой ночью враг бил по спавшему городу. По домам с мирными людьми. В своих пропагандистских новостях страна-террорист называет их "военными объектами". Более 100 человек пострадали, есть погибшие. И спасатели продолжают разбирать завалы… Столица Украины находится в дыму от пожаров. После страшной ночи на развалинах дома родители молятся, чтобы сын был жив. Это наша действительность. Агрессор должен ответить за каждую изъятую или искалеченную жизнь. Искренние соболезнования семьям погибших. Мы вместе с вами в вашей боли. Склоняем головы в память о невинно убитых украинцах", – отмечают в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 14:45.

Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших.

Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются.

Также "Комментарии" писали , что этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.