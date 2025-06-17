logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киевской области объявлен День траура по погибшим в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской области объявлен День траура по погибшим в Киеве

В Киевской области по решению ОВА объявлен День траура по погибшим

сегодня, 16:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киевской области 18 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской ОВА.

В Киевской области объявлен День траура по погибшим в Киеве

Иллюстративное фото

В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

"Этой ночью враг бил по спавшему городу. По домам с мирными людьми. В своих пропагандистских новостях страна-террорист называет их "военными объектами".

Более 100 человек пострадали, есть погибшие. И спасатели продолжают разбирать завалы…

Столица Украины находится в дыму от пожаров. После страшной ночи на развалинах дома родители молятся, чтобы сын был жив. Это наша действительность.

Агрессор должен ответить за каждую изъятую или искалеченную жизнь.

Искренние соболезнования семьям погибших. Мы вместе с вами в вашей боли. Склоняем головы в память о невинно убитых украинцах", – отмечают в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 14:45.

Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших.

Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются.

Также "Комментарии" писали , что этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости