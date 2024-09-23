В Киевской области неизвестный устроил стрельбу в магазине: есть раненые (ВИДЕО)



















В воскресенье, 22 сентября мужчина устроил стрельбу в магазине на Обуховщине. В результате инцидента ранены два человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киевской области.



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Информацию о правонарушении правоохранители Киевской области получили 22 сентября около двух часов дня. По сообщению, неизвестный мужчина зашел в магазин в Обуховском районе и начал беспорядочную стрельбу. В результате его действий был ранен продавец и владелец заведения. После нападения неизвестный скрылся.

“Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке”, – сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, медики оказали помощь раненым, а по состоянию на вечер 22 сентября их жизни ничего не угрожало.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет.





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