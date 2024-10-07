logo

BTC/USD

63299.60

ETH/USD

2440.22

LTC/USD

65.31

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киевской области нашли контрафакт: что продавали под известным мировым брендом
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской области нашли контрафакт: что продавали под известным мировым брендом

Общество возместило ущерб, нанесенный владельцу бренда, который использовало

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской области разоблачили схему продажи контрафактного товара. Под товаром известного мирового бренда продавали поддельные автозапчасти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

В Киевской области нашли контрафакт: что продавали под известным мировым брендом

Контрафактный товар Фото Киевской областной прокуратуры

В незаконном использовании знаков для товаров и фирменного наименования подозревается директор частного общества. Досудебное расследование по уголовному производству по ч. ч. 2, 3 ст. 229 УК Украины закончено.

В ходе расследования установили, что руководитель предприятия закупал неоригинальные автомобильные запчасти, при этом продавал их, упаковывая с маркировкой известных производителей. Контрафактный товар реализовали через специально созданный интернет-сайт, а также торговую точку в одном из областных центров.

Незаконное использование фирменного наименования нанесло владельцам торговых марок ущерб на сумму более 2 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что нанесенный производителям ущерб руководителем общества возмещен в полном объеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении буковинца, продававшего контрафактную обувь. Дело было передано в суд.

По данным следствия, мужчина занимался реализацией контрафактной спортивной обуви известных брендов. К тому же, он не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности. В арендуемых подозреваемым складских помещениях провели обыски и изъяли почти 6,5 тыс. пар поддельной обуви.

Какие убытки нанесло использование бренда его владельцу, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=371422
Теги:

Новости

Все новости