В Киевской области нашли контрафакт: что продавали под известным мировым брендом

В Киевской области разоблачили схему продажи контрафактного товара. Под товаром известного мирового бренда продавали поддельные автозапчасти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.



Контрафактный товар Фото Киевской областной прокуратуры

В незаконном использовании знаков для товаров и фирменного наименования подозревается директор частного общества. Досудебное расследование по уголовному производству по ч. ч. 2, 3 ст. 229 УК Украины закончено.

В ходе расследования установили, что руководитель предприятия закупал неоригинальные автомобильные запчасти, при этом продавал их, упаковывая с маркировкой известных производителей. Контрафактный товар реализовали через специально созданный интернет-сайт, а также торговую точку в одном из областных центров.

Незаконное использование фирменного наименования нанесло владельцам торговых марок ущерб на сумму более 2 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что нанесенный производителям ущерб руководителем общества возмещен в полном объеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении буковинца, продававшего контрафактную обувь. Дело было передано в суд.

По данным следствия, мужчина занимался реализацией контрафактной спортивной обуви известных брендов. К тому же, он не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности. В арендуемых подозреваемым складских помещениях провели обыски и изъяли почти 6,5 тыс. пар поддельной обуви.

Какие убытки нанесло использование бренда его владельцу, читайте по ссылке.



