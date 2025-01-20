В Киевской области девочку избили старшеклассники: в сети есть видео избиения

В Киевской области в городе Белая Церковь старшеклассники избили девочку. Били все по кругу, оскорбляли, бросали жвачку в волосы, а также требовали деньги.

Скриншот из видео

Драку снимали сами же подростки на видео, которое потом попало в сеть.

На видео видно, что девушку бьют около десяти школьников, руками, ногами в лицо, живот и по голове.

В Полиции Киевской области сообщили, что мать девочки написала заявление в полицию 11 января.

Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние парни и 12-летняя девочка.

"Женщина сообщила, что дети избили ее 12-летнюю дочь. Сейчас дознаватели сектора дознания по факту избиения малолетнего ребенка начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УКУ. Полицейские предоставят таким действиям школьников правовую оценку – каждому присутствующему на видео фигуранту, согласно требованиями действующего законодательства", – сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетней наносили трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни".

Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

За действия своих несовершеннолетних детей будут отвечать родители.

В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается и не исключают, что правовая квалификация может быть изменена, если выявят определенные дополнительные обстоятельства этого события.

Пока неизвестно, по какой причине возник конфликт между детьми – сейчас следователи выясняют эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как школьника, громко слушавшего музыку в маршрутке, порезали бритвой.