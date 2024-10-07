В Киевской области будут активно использовать дроны: для чего это нужно

В Киевской области усиливают патрулирование некоторых участков – будут использовать БПлА. Так киевские рыбоохранники будут бороться с браконьерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.



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В агентстве сообщили, что первая группа инспекторов овладела новейшими технологиями управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Обучение длилось пять дней – за это время рыбоохранники изучали теоретические и практические аспекты управления БпЛА, в частности ознакомились с основными принципами работы дронов, совершенствовали навыки пилотирования, выполняя сложные фигуры в воздухе, отрабатывали точное фиксирование целей и контроль за дроном без GPS.

"Новые технологии открывают перед рыбоохранниками широкие возможности для выявления и документирования нарушений рыбоохранного законодательства. В частности, дроны типа DJI 2S могут совершать полеты на высоте до 100 метров и контролировать территории до 18 км в радиусе. Таким образом, использование БпЛА позволит существенно сэкономить горючее и оперативно выявлять нарушителей даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках водоемов, что значительно усложнит жизнь браконьерам”, — сообщили в агентстве.

При этом объясняют, что применение дронов поможет уменьшить количество привлеченных людей и минимизирует риск коррупционных проявлений.

Планируют научить всех инспекторов патрулировать территорию с помощью БПлА.

“Территория, которую мы патрулируем, только в Киевской области превышает 92,5 тыс. га водного плеса, плюс 58 тыс. га Каневского водохранилища, соответственно обеспечить надежную защиту от браконьеров силами 23 инспекторов такие значительные площади объективно невозможно. В то же время использование дронов позволит достаточно эффективно и браконьеров выявлять и видеодокументировать их действия для дальнейшего открытия административного или уголовного производства”, — рассказал заместитель начальника Киевского рыбоохранного патруля Олег Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области нашли контрафакт.