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В Киевской области анонсировали масштабные отключения света и газа: адреса

Где в Киевской области завтра будут отключать свет и газ

сегодня, 17:50
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области 16 октября будут отключать свет и газ, сообщает портал "Комментарии".

В Киевской области анонсировали масштабные отключения света и газа: адреса

Фото портал "Комментарии"

В Киевском филиале "Газсети" предупредили, что в г. Белая Церковь в связи с проведением плановых работ 16 октября временно будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) к потребителям многоквартирных домов по следующим адресам:

  • ул. Златопольская, №70-А;

  • ул. Волонтерская, №1, первая, 3, 9, 15;

  • ул. Сквирское Шоссе, №228.

К жителям указанных адресов обратились с просьбой перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени.

Возобновлять поставки газа будут проводить работники компании.

В Броварском городском совете предупредили об ограничении электроснабжения в некоторых населённых пунктах. В среду, 16 октября, с 8:00 до 18:00 в связи с профилактическими работами будет отключение электроэнергии по адресам, указанным ниже:

В Киевской области анонсировали масштабные отключения света и газа: адреса - фото 2

Напомним, что в Украине снова прогнозируют отключение электроснабжения. Даже без возобновления массированных обстрелов энергетических объектов свет будут выключать. Когда температура воздуха снизится до 0. Зимой следует ожидать отключений от 4 до 6 часов в сутки. “Конечно, когда погода будет холоднее, придется идти на определенные ограничения, но они (ограничение/отключение – ред.) не будут апокалиптические. 4-6 часов в сутки будем воспринимать философски, переживем”, — отметил Александр Харченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на 4 октября дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме нет. Украина начала экспортировать электроэнергию Когда продают свет за границу, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/miskrada/posts/pfbid02wZuzSe5dT4jNYaUfVdikDQVpukZ4kB2DehVi3BgSZaSM89dyWydcKWrii1GXtNy5l?locale=uk_UA
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