logo

BTC/USD

119912

ETH/USD

4274.24

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киевском СИЗО заключенного забили до смерти: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевском СИЗО заключенного забили до смерти: что произошло

ДБР передало в суд дело пяти заключенных, которые насмерть забили сокамерщика в Киевском СИЗО

11 августа 2025, 16:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по пяти лицам, обвиняемым в жестоком убийстве другого заключенного в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Обвинительные акты уже направлены в суд.

В Киевском СИЗО заключенного забили до смерти: что произошло

Кровавые разборки в киевском СИЗО

Трагедия была обнаружена в рамках системной работы ДБР по документированию преступлений, совершенных в местах лишения свободы. В ходе расследования правоохранители установили, что в СИЗО действовала устойчивая иерархическая структура преступного воздействия, возглавляемая так называемым "смотрящим".

По данным следствия, он не только контролировал других заключенных, но и привлек к своей "вертикали" часть персонала изолятора и даже медицинских работников, фактически действовавших в интересах криминалитета.

В декабре 2024 года, находясь в прогулочном дворе СИЗО, "смотрящий" вместе с несколькими приближенными к нему заключенными жестоко избил другого заключенного. От полученных травм потерпевший скончался.

Теперь всем пяти фигурантам дела грозит длительное лишение свободы, а следствие продолжает проверять причастность персонала учреждения к преступной деятельности внутри изолятора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин не исключает, что Украина могла бы сохранить формальный суверенитет над Херсонской и Запорожской областями — при условии, что Россия получит гарантированный сухопутный доступ к оккупированному Крыму через эти регионы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Украинские чиновники рассматривают это предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции, снизить риск новых санкций и использовать политическую инициативу Дональда Трампа для достижения целей, которые российская армия не смогла реализовать на поле боя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DBRgovua/6132
Теги:

Новости

Все новости