В Киевском СИЗО заключенного забили до смерти: что произошло

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по пяти лицам, обвиняемым в жестоком убийстве другого заключенного в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Обвинительные акты уже направлены в суд.

Кровавые разборки в киевском СИЗО

Трагедия была обнаружена в рамках системной работы ДБР по документированию преступлений, совершенных в местах лишения свободы. В ходе расследования правоохранители установили, что в СИЗО действовала устойчивая иерархическая структура преступного воздействия, возглавляемая так называемым "смотрящим".

По данным следствия, он не только контролировал других заключенных, но и привлек к своей "вертикали" часть персонала изолятора и даже медицинских работников, фактически действовавших в интересах криминалитета.

В декабре 2024 года, находясь в прогулочном дворе СИЗО, "смотрящий" вместе с несколькими приближенными к нему заключенными жестоко избил другого заключенного. От полученных травм потерпевший скончался.

Теперь всем пяти фигурантам дела грозит длительное лишение свободы, а следствие продолжает проверять причастность персонала учреждения к преступной деятельности внутри изолятора.

