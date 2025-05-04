В киевском Гидропарке возник пожар: что известно

Дым от пожара в Киеве. Фото из открытых источников

4 мая в Киеве загорелся пожар в Гидропарке. Черный дым поднимался над районом и был виден издалека. В соцсетях быстро появились видео и фото с места происшествия, а Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям поехала для ликвидации пожара в Гидропарке.

О пожаре первыми сообщили очевидцы, публиковавшие видео в социальных сетях. На кадрах виден мощный столб дыма, поднимающийся над деревьями и домами. На место инцидента в Гидропарке прибыли работники ГСЧС и локализовали пожар в Киеве, не дав пламени распространиться дальше.

По данным ГСЧС, пожар охватил два металлических здания Гидропарка и распространился на находившиеся рядом гаражи. Общая площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

"Сейчас спасатели продолжают заливать водой места, где еще есть тление", — сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Пожар не опрокинулся на зеленые зоны или зоны отдыха. Пожарные продолжают следить за местами тления во избежание повторного возгорания.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожар в Гидропарке в Киеве. Фото: ГСЧС





Пожар в Гидропарке в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар в Гидропарке в Киеве. Фото: ГСЧС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 4 мая Россия совершила атаку дронов по Киеву. В городе были слышны сильные взрывы, а в нескольких районах столицы возникли пожары из-за атаки.

Также "Комментарии" писали, что из-за вражеской атаки беспилотников в Киеве сгорела база отдыха. Пожар возник в Деснянском районе города.