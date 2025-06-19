В Киеве завершилась поисковая операция: сколько всего погибло людей

Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Вчера в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министра внутренних дел Игоря Клименко.

В Киеве завершили разбирать завалы в Соломенском районе

"К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи – это боль всей страны", – подчеркнул министр.

Всего к ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики.

ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человека, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов – более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 полицейских. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет потребность. Продолжается прием заявлений от потерпевших – уже получено около 500 сообщений о повреждении имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 17 июня оккупанты массированно ударили по Киеву. В ту ночь Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.