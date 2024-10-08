В Киеве задержан мужчина, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции Киева обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

В соответствии с санкцией статьи за такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Отметим, что видео этого мужчины выложил в сеть основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев, который прокомментировал его высказывания и отметил, что просто извинений за этот поступок мало.

"Как таких людей еще этот мир носит?

Этот подонок пришел на Майдан и начал унижать достоинство погибших Героев у флагов в их память!

Далее этот болван начал снимать рекламу Кракена и Азова, что-то там высмеивать и говорить, что это "нацистская символика".

Хотелось бы, чтобы этому уроду как можно быстрее объяснили за все высказывания и правоохранительные органы нормально сделали свою работу", – подчеркнул военный.

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