В Киеве всю ночь разбирали завалы: что известно о количестве погибших (ОБНОВЛЕНО)

В Соломенском районе Киева после жестокой российской атаки в ночь на 17 июня всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Поисковые работы в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших.

Всего по указанному адресу изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются.

Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали.

ОБНОВЛЕНО: по состоянию на 08:09 в Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировано тело еще 1 погибшего (мужского пола).

Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Работы продолжаются.

Тимур Ткаченко, начальник КГВА в 09:05: Число жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины.

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Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 17 июня оккупанты массированно ударили по Киеву. В ту ночь Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.

В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий. Итого — более чем на 30 локациях.

К ликвидации последствий и фиксации повреждений были привлечены спасатели, полиция, другие правоохранительные органы, городские и районные коммунальные службы. Спасатели локализовали и ликвидировали пожары на площади более 10 тыс. квадратных метров.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов, перекрытию поврежденных крыш, уборке строительного мусора.

Для помощи населению развернуты гуманитарные штабы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском районах. К ликвидации последствий привлечены коммунальщики и техника предприятий районов, которые не получили значительных повреждений. Все службы и врачи сосредоточены на спасении и оказании помощи пострадавшим.