В Киеве военный ста виновником ДТП, в котором погиб полицейский и водитель

Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель.

Отмечается, что сегодня около 05:50 на ул. Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, на котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир – полицейский погибли на месте происшествия.

Водитель служебного автомобиля получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 29 августа на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича в Киеве произошло столкновение автомобиля Renault со служебным полицейским авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Находившийся за рулем служебного авто правоохранитель от полученных травм погиб на месте происшествия, еще трое получили телесные повреждения, их состояние стабильное.