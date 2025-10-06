В Киеве водитель бросил гранату в маршрутку: что известно

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе. Около 6 часов утра один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону другого выезжавшего на маршрут маршрутного такси. К счастью, никто не пострадал. Следующие семь лет правонарушитель может провести за решеткой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве водитель маршрутки бросил гранату в другую маршрутку

На спецлинию "102" обратился директор компании, занимающейся пассажирскими перевозками в столице. Заявитель рассказал, что около 6 утра один из сотрудников фирмы бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, выезжавшего на маршрут следования, и в результате этого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехническая служба и сотрудники кинологического центра полиции Киева. Правоохранители задержали виновника происшествия, а также изъяли фрагменты боевой гранаты "Ф-1".

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал на время и работал водителем в частной транспортной компании. Последний объяснил свои действия желанием испугать одного из коллег, с которым он имел продолжительный конфликт.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения.

Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры, объявили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боевыми припасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в одном из баров Киева "определенные "музыканты" 3 октября решили устроить концерт, где планируют читать свой русскоязычный рэп".

"Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет. "Русский рэп" в столице Украины никто не будет толеровать", — подчеркнул руководитель ГВА.