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В Киеве власти просят не выходить на улицу и закрыть окна

В столице загрязнен воздух, из-за чего власти города призывают киевлян соблюдать правила безопасности

сегодня, 09:55
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Недилько Ксения

В двух районах столицы – Дарницком и Днепровском, фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской ГВА.

В Киеве власти просят не выходить на улицу и закрыть окна

Смог в Киеве. Фото из открытых источников

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

— проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха – 39 (низкий уровень загрязненности)

– ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 48 (низкий уровень)

– ул. Туровская, 28 – индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности)

— проспект Берестейский, 97 – индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).

– ул. Китаевская, 22 – индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).

– ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 82 (высокий уровень).

– ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При высоком уровне загрязненности медики советуют:

— не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

— отказаться от физической активности на открытом воздухе;

– Пить много воды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украина и Финляндия начали сотрудничество для улучшения качества воздуха

Украина совместно с Финляндией запустила новый проект UFAIR , направленный на улучшение качества воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Светлана Гринчук отметила, что реализация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства защиты окружающей среды Украины с Финским метеорологическим институтом, которое продолжается уже с 2017 года. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиона евро, а финансовую поддержку оказывает Министерство иностранных дел Финляндии.



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