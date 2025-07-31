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В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки

В Киеве в двух районах уже 15 погибших, среди них – двое детей

31 июля 2025, 21:26
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Недилько Ксения

В Киеве в результате массированной комбинированной атаки ночью по столице, уже известно о по меньшей мере 15 погибших, пострадали 145 человек, из них 14 детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС по состоянию на 19:46.

В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки

В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки

В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки - фото 2

По информации начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко, среди 15 погибших – двое детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сегодня в Киеве российская ракета унесла жизни 6-летнего Матвея Марченко, мальчик занимался каратэ.

В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки - фото 3

Также во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции присоединилась в 2017 году.

До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо… Но чуда, к сожалению, не произошло. Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под развалинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски.

В Киеве, вероятно, погибли двое детей и полицейская: что известно о последствиях атаки - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня под утро, 31 июля, Россия атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные дома. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Обновлено: По состоянию на 21:24 ГСЧС сообщает, что в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погибли 15 человек, в том числе 2 ребенка — 6 и 17 лет. Число пострадавших возросло до 155 человек, среди которых 16 детей.

Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.



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