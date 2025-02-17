В Киеве в метро с эскалатора упал парень: что с ним стало (ВИДЕО)

Вчера, 16 февраля, около 22:30 на станции метро "Хрещатик" двадцатилетний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и решил спуститься. Как следствие получил сложные травмы лица и ушиб руки. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали молодого человека. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" , пишет портал "Комментарии".

Киевский метрополитен

Как отмечают в предприятии, подобные поступки несут реальную угрозу не только нарушителю, но и другим пассажирам, которые в настоящее время также находятся на эскалаторе. Ведь эскалатор подземки – не аттракцион, и нарушение правил на нем может привести к серьезным травмам.

"Киевский метрополитен" в который раз напоминает:

необходимо держаться за поручень;

не бежать эскалатором и не садиться на его ступени;

следить за вещами;

категорически запрещено садиться на балюстраду и спускаться по ней вниз.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22 человека погибли на водоемах страны только за прошлую неделю. Среди погибших – 6 детей. Такую ужасную статистику предоставили в ГСЧС Украины, сообщает портал "Комментарии".

Так, в Херсонской области вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчиков и 14-летней девочки. В Одесской области сразу трое ребят погибли под льдом. Они провалились под лед на местном пруду. Спасти детей не удалось. "Никакие забавы не стоят самого ценного – вашей жизни и жизни ваших близких! Запомните: не бывает более или менее безопасного льда. И даже крепкий, на первый взгляд, лед может в любой момент не выдержать. Не рискуйте!" – отмечают спасатели.