В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло

Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича в Киеве произошло столкновение автомобиля Renault со служебным полицейским авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве в автокатастрофе погиб полицейский: что произошло

Находившийся за рулем служебного авто правоохранитель от полученных травм погиб на месте происшествия, еще трое получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, сотрудники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

Фото: скриншоты из видео "Новини LIVE".

