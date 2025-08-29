logo

В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло
НОВОСТИ

В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием правоохранителей

29 августа 2025, 10:26
Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича в Киеве произошло столкновение автомобиля Renault со служебным полицейским авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло

В Киеве в автокатастрофе погиб полицейский: что произошло

Находившийся за рулем служебного авто правоохранитель от полученных травм погиб на месте происшествия, еще трое получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, сотрудники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло - фото 2
В Киеве в автокататстрофе погиб полицейский: что произошло - фото 3

Фото: скриншоты из видео "Новини LIVE".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спасатели Кировоградщины ликвидировали последствия масштабного ДТП: погибли 6 человек, среди них ребенок, еще 6 – травмированы, их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Смертельная автотроща с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла возле села Хмелевое Новоукраинского района. Спасатели освободили тела погибших из изуродованных транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

По данным ГУ ЧП в Кировоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 02:00 на автодороге М-30 с сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино вблизи с. Рассоховка. В результате происшествия погибли шесть человек, среди которых ребенок. По этому факту начато уголовное производство.



