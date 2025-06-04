В Киеве спортсмен ударил военного на блокпосту: что ему за это будет

1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находился ее нетрезвый пассажир. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Пока сотрудники полиции общались с водительницей, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с исполнением им служебных обязанностей на блокпосту. Отмечается, что подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 23-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что местные паблики распространили видео, на которых видно, как толпа окружила серый внедорожник во дворе многоэтажки в Каменце-Подольском. На месте также присутствовала полиция.

В Военной службе правопорядка утверждают, что в результате столкновения травмировали военного и повредили служебный автомобиль. Мол, такие действия граждан можно квалифицировать как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП. В то же время в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона подтверждают, что автомобиль совершил наезд на двух человек — травмы получили 65-летняя женщина и 51-летний мужчина.

"Главнокомандующий ВСУ поручил Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование по установлению причин и условий инцидента".