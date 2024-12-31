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В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря

Теперь построенные и недостроенные коттеджи в курортной зоне Киева придется снести

сегодня, 12:54
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Недилько Ксения

Прокуратура в суде доказала наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице, где вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок. Об этом пишет Киевская областная прокуратура.

В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря

Незаконная застройка в Киеве. Фото: Прокуратура

Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с принципиальной позицией ювенальных прокуроров и удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской прокуратуры решение Хозяйственного суда. Таким образом, Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть общине города земельный участок в Оболонском районе столицы площадью 4 га. Кроме того, участок должны привести в пригодное состояние путем сноса 13 объектов незавершенного строительства, размещенных на нем.

Напомним, Оболонской окружной прокуратурой города Киева было установлено, что указанный земельный участок был предоставлен частному предприятию в аренду на 10 лет для реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа в микрорайоне Пуща-Водица.

Однако арендатор свой долг по договору аренды не выполнил и вместо реконструкции ранее приобретенного детского оздоровительного лагеря строил на рекреационных землях клубный городок с 34 отдельными коттеджами.

Учитывая эти нарушения, ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры заявили иск о расторжении договора аренды и возвращении земли городу. Иск прокуроров Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен полностью.

На сайте недвижимости ЛУН отмечается, что продажа домов и таунхаусов в "Пуще Residence" приостановили. Ранее трехкомнатный дом в этом КМ продавали от 16 млн гривен.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время в Оболонском районном суде города Киева рассматривается обвинительный акт в отношении бывшего руководителя общества, которое получило этот земельный участок для проведения реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа, строив на ней коттеджный городок.

Экс-руководителя общества обвиняют в мошенническом завладении землями рекреационного назначения площадью 4 га и стоимостью почти 27 млн гривен (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 2
В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 3
В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 4
В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 5
В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 6
В Киеве снесут коттеджный городок, который построили вместо детского лагеря - фото 7



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