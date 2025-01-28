В Киеве демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову, снискавшему славу благодаря своим открытиям в области рефлексов. Об этом сообщил Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации.

Памятник Ивану Павлову в Киеве. Фото: 24 Канал

Памятник находился возле Александровской больницы в Печерском районе столицы и был снесен в рамках процесса дерусификации.

В департаменте отметили, что, несмотря на научный вклад Павлова, его фигура ассоциируется с имперскими нарративами. Также там напомнили, что его школа проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях, в частности, на бездомных детях от 6 до 15 лет.

Некоторое время демонтированный памятник будет храниться на специальной площадке для бесхозных объектов, а затем передадут в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где хранятся другие демонтированные памятники.

Всего по состоянию на конец января 2025 года в Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации было демонтировано 118 таких памятников.

Об Иване Павлове

Иван Павлов (1849–1936) родился в Рязани, но никогда не проживал на территории современной Украины. Он приобрел международную известность благодаря своим исследованиям в области физиологии пищеварения и рефлексологии, разделив рефлексы на условные и безусловные.

Среди его экспериментов были касающиеся условно-рефлекторных реакций. Он выяснил, что животные могут ассоциировать нейтральные звуки, такие как звонок с приемом пищи. Однако его методы часто критикуют за жестокость, поскольку включали хирургические операции и повторяющиеся раздражения. Также его школа проводила эксперименты на детях и больных, что вызывает нравственные вопросы.

"Комментарии" ранее сообщали, что Российские кафиры в Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора. Причиной сноса памятников стало заявление оккупационных властей, что они "не имеют исторического и культурного значения".