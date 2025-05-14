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В Киеве ребенок выпал из окна школы: что известно

В Киеве ребенок выпал из окна 3 этажа школы

сегодня, 14:02
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Недилько Ксения

Полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в учебном заведении Днепровского района Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию столичной полиции.

В Киеве ребенок выпал из окна школы: что известно

В Киеве девочка выпала з окна школы

Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове девушка пожаловалась в соцсетях на то, что почувствовала о себе буллинг за то, что общалась на украинском языке. Она рассказала, что работает в одном из ресторанов города, где весь коллектив общается на русском.

Девушка сообщила, что перешла на суржик, из-за чего в коллективе начали его травить, и сказали, что она должна сначала выучить язык, а только потом пытаться что-то говорить. Когда девушка сделала им замечание, что они все общаются на русском, то услышала:

"Русский язык в Харькове, это не русский, а харьковский язык, а ты со своим суржиком позоришь мову".

После этого буллинг не закончился, и каждый раз, когда девушка обращалась к кому-то из коллег, то слышала подобные травли. Также она заметила, что эти моменты ей дали прочувствовать, как люди могут чувствовать себя в оккупации, когда из-за твоего языка с тобой отказываются общаться и игнорируют тебя.                                                              



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