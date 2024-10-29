В Киеве реализуют масштабный проект: на что столичные власти тратят средства во время войны

В столице реализуют масштабный проект по инвентаризации и цифровизации деревьев, находящихся на балансе города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



Фото КГГА

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный рассказал, что на 29 октября уже оцифровали более 280 тысяч деревьев.

До конца года столичные власти планируют обнародовать онлайн-карту деревьев. При этом обещают обеспечить безопасность, учитывая условия военного положения.

Чиновник отметил, что цифровизация деревьев – это важный шаг к открытости данных и эффективному управлению зелеными насаждениями столицы. Он пояснил, что онлайн-карта будет содержать фотографию каждого дерева, находящегося на балансе города, информацию о его местонахождении, виде, диаметре ствола и высоте. Также на карте отдельно будут обозначены деревья-памятники природы со справочной информацией о них.

"Отмечу, что Киев является первым городом в Украине, реализующим подобный проект в таких масштабах, ведь речь идет о сотнях тысяч зеленых насаждений. Наши коммунальные предприятия уже оцифровали деревья вдоль улиц во всех районах, а также в большинстве парков и скверов”, – добавил Александр Возный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о состоянии жилищно-коммунального хозяйства столицы. Напомним, что во вторник, 29 октября, в Киеве возник очередной порыв теплосети. При этом в столице еще полноценно не начался отопительный сезон. Аварийная ситуация произошла на Большой Васильковской.



