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В Киеве разворачивают блокпосты и проводят рейды: что происходит

В столице отрабатывают проверку транспорта и проводят контрдиверсионные мероприятия

сегодня, 11:54 comments2171
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Недилько Ксения

Группировку сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями проводят тренировки. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

В Киеве разворачивают блокпосты и проводят рейды: что происходит

Иллюстративное фото

Эти тренировки предполагают разворачивание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

По словам начальника КГВА, такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше – системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают по защите Киева и его жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно

Одесситу сообщили о подозрении — его подозревают в попытке совершить террористический акт в Киеве (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

В ходе следствия установили, что парень приехал из Одессы в столицу, чтобы совершить террористический акт по заказу, полученному через Telegram. Объектом совершения преступления стало админздание в Дарницком районе.

“По словам подозреваемого, он не знал, что это за здание. Получив геолокацию, парень перебросил через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел его в действие. Теракт парень совершил днем, рассчитывая на то, что в результате таких действий будут жертвы. Впрочем, никто не пострадал”, – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.



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