В Киеве разоблачили наводчицу вражеского удара по правительственному кварталу 1 января

1 января 2025 года вражеские дроны долетели до правительственного квартала в Киеве – в результате удара были пострадавшие и погибшие. Навела русские дроны жительница столицы.

Фото Киевской городской прокуратуры

В Офисе генерального прокурора отметили, что киевлянке сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного времени (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

"По данным следствия, в начале ноября 2024 года женщина через Тelegram получила предложение снять радиолокационные станции в Киевской области и прислать фото заказчику. За работу ей обещали заплатить 500 долларов США, впрочем, оплатили только услуги такси. 31 декабря 2024 года подозреваемая получила новую задачу – сфотографировать блокпост в правительственном квартале у здания парламента. Фото в тот же день женщина направила заказчику”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на следующий день – 1 января 2025 именно этот район столицы атаковали российские БпЛА. В результате вражеской атаки погибла семья ученых.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что российские войска, несмотря на обстрелы авиабаз, как писал портал "Комментарии", продолжают подготовку к вероятному массированному ракетному удару по территории Украины. Самолеты снаряжают крылатыми ракетами.

По данным мониторинговой платформы Tracking, по состоянию на 9 января известно как минимум 7 бортов Ту-95МС, которые уже снаряжены КР Х-101 и находятся на авиабазе "Оленья" в Мурманской области.

Отмечается, что общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 8 января (17:30) составило 18 единиц.