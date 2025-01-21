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В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО)

Вероятно, на глазах у мэра Кличко работал бордель, где проводилась торговля людьми

сегодня, 21:53
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили ночной клуб, в котором преступная группа организовала торговлю людьми. В полиции в Киевской области сообщили, что злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать сексуальные услуги. Следующие 15 лет они могут провести за решеткой.

В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО)

Фото из открытых источников

Злоумышленники организовали торговлю людьми – начиная от организации и администрирования, заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

“Делки под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к предоставлению сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в заведении работали более 30 женщин”, — сообщили в полиции.

Специалисты провели санкционированные обыски в помещении клуба, квартирах, а также автомобилях фигурантов. Затем изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2. ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, в скандал попал ночной клуб "Тутси", расположенный в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.


В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО) - фото 2
В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО) - фото 3
В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО) - фото 4
В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО) - фото 5
В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО) - фото 6

Напомним, что мэра Киева Кличко, как писал портал "Комментарии", вероятно, будут пытаться устранить, а ситуацию в Киеве расшатать. Об этом свидетельствует назначение нового руководителя Киевской городской военной администрации. Мнения экспертов разделились – одни поддерживают назначение, другие видят угрозу для обороны Киева.



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Источник: https://kv.npu.gov.ua/news/politsiia-kyivshchyny-ta-sbu-vykryly-zlochynnu-hrupu-u-torhivli-liudmy?v=678f7eccb0dcc
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