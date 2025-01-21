В Киеве разоблачили бордель в доме, где, вероятно, проживает Кличко (ФОТО)

В Киеве разоблачили ночной клуб, в котором преступная группа организовала торговлю людьми. В полиции в Киевской области сообщили, что злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать сексуальные услуги. Следующие 15 лет они могут провести за решеткой.

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Злоумышленники организовали торговлю людьми – начиная от организации и администрирования, заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

“Делки под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к предоставлению сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в заведении работали более 30 женщин”, — сообщили в полиции.

Специалисты провели санкционированные обыски в помещении клуба, квартирах, а также автомобилях фигурантов. Затем изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2. ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, в скандал попал ночной клуб "Тутси", расположенный в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.









Напомним, что мэра Киева Кличко, как писал портал "Комментарии", вероятно, будут пытаться устранить, а ситуацию в Киеве расшатать. Об этом свидетельствует назначение нового руководителя Киевской городской военной администрации. Мнения экспертов разделились – одни поддерживают назначение, другие видят угрозу для обороны Киева.