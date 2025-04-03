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В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО)

По предварительной информации, на рынке "Юность" в Киеве взорвался газовый баллон

сегодня, 16:10
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Кречмаровская Наталия

На одном из столичных рынков раздался взрыв. Трагедия произошла в Деснянском районе.

В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО)

Фото Нацполиции

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции.

"На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы", — говорится в сообщении.

По данным столичной полиции, в результате взрыва погибли два человека.


В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО) - фото 2
В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО) - фото 3
В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО) - фото 4


В Киевской городской государственной администрации сообщили, что взрыв произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе. Сначала сообщили, что один человек погиб, второй получил ранения, впоследствии стало известно о смерти другого человека в больнице

"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", — сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в Оболонском районе Киева, как писал портал "Комментарии", произошла стрельба. В полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы ранения получил местный житель — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, в среду, 26 марта, в 14:35 стражи порядка получили сообщение о чрезвычайной ситуации, которая произошла по улице Иорданской. Так неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Приехав на место вызова, полицейские обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы. Мужчину медики госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.



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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-vybukhu-na-rynku-u-desnianskomu-raioni-stolytsi?fbclid=IwY2xjawJbXC1leHRuA2FlbQIxMAABHSSt9iTYJOhzphAF0z4botz7-gZq1wYhgJn4ykqUFJeD9zcyLmbnxy9xbw_aem_wbo_nuRZsQ7n3pBeXejxPA
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