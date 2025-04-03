В Киеве раздался взрыв: есть погибшие (ФОТО)

На одном из столичных рынков раздался взрыв. Трагедия произошла в Деснянском районе. Фото Нацполиции В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. "На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы", — говорится в сообщении.

По данным столичной полиции, в результате взрыва погибли два человека.









В Киевской городской государственной администрации сообщили, что взрыв произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе. Сначала сообщили, что один человек погиб, второй получил ранения, впоследствии стало известно о смерти другого человека в больнице

"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", — сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в Оболонском районе Киева, как писал портал "Комментарии", произошла стрельба. В полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы ранения получил местный житель — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, в среду, 26 марта, в 14:35 стражи порядка получили сообщение о чрезвычайной ситуации, которая произошла по улице Иорданской. Так неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Приехав на место вызова, полицейские обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы. Мужчину медики госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.