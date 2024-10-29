logo

BTC/USD

72324.06

ETH/USD

2646.00

LTC/USD

73.15

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киеве работника районного ТЦК задержали за взятку: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве работника районного ТЦК задержали за взятку: подробности

Работник ТЦК получил взятку непривлечения военнообязанного к административной ответственности

сегодня, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине специализированные органы продолжают изобличать работников ТЦК на получении неправомерной выгоды. В Киеве о подозрении сообщили помощнику начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

В Киеве работника районного ТЦК задержали за взятку: подробности

Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

Правонарушителю инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый требовал и получил от адвоката взятку за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейшую постановку его на военный учет. Таким образом, клиент адвоката мог избежать мобилизации.

Сумма неправомерной выгоды составила 25 тыс. грн и 4 тыс. долларов США.

“Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти 212 тыс. грн”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что о задержании работника Подольского ТЦК сообщали в Киевском городском ТЦК. Там отметили, что правонарушитель предложил фигуранту уголовного производства за денежное вознаграждение избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове работники ТЦК останавливали автомобили и применяли силу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=373028
Теги:

Новости

Все новости