В Киеве работника районного ТЦК задержали за взятку: подробности

В Украине специализированные органы продолжают изобличать работников ТЦК на получении неправомерной выгоды. В Киеве о подозрении сообщили помощнику начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.



Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

Правонарушителю инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый требовал и получил от адвоката взятку за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейшую постановку его на военный учет. Таким образом, клиент адвоката мог избежать мобилизации.

Сумма неправомерной выгоды составила 25 тыс. грн и 4 тыс. долларов США.

“Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти 212 тыс. грн”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что о задержании работника Подольского ТЦК сообщали в Киевском городском ТЦК. Там отметили, что правонарушитель предложил фигуранту уголовного производства за денежное вознаграждение избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове работники ТЦК останавливали автомобили и применяли силу.