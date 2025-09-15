В Киеве работник автомойки воспользовался доступом к ключам принадлежащего клиенту автомобиля BMW, сел за руль и уехал по городу, впрочем не справился с управлением, став виновником ДТП. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве работник автомойки угнал BMW и разбил его вдребезги

24-летний киевлянин обратился в полицию и сообщил об исчезновении своего автомобиля марки BMW. Он рассказал, что накануне оставил транспортное средство на обслуживание в автомойке, однако впоследствии узнал, что с участием его автомобиля произошло автопроисшествие. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили, что к незаконному завладению автомобилем причастен 18-летний юноша, работавший на станции обслуживания. Имея на хранении ключи, он решил воспользоваться чужим транспортом и поздно вечером сел за руль автомобиля, оставленного на обслуживание. В дальнейшем, двигаясь по улице Набережно-Луговой, молодой человек не справился с управлением и врезался в столб фонаря. К счастью, юноша не получил повреждений в результате ДТП. Полицейские проверили его на состояние опьянения, прибор Драгера показал 0,98 промилле.

Правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Поврежденное транспортное средство изъято.





Следователи, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

