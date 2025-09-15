Сообщено о подозрении водителю Volkswagen, которая в состоянии алкогольного опьянения наехала на военную и скрылась с места аварии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве пьяная водитель наехала на военную и скрылась с места ДТП

ДТП произошло 13 сентября, на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской в Дарницком районе столицы.

44-летняя водитель Volkswagen, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После совершенного она покинула место аварии, однако вскоре полицейские разыскали ее и задержали в процессуальном порядке.

Правонарушительница пыталась ввести следователей в заблуждение, заявляя о том, что за рулем автомобиля находился ее якобы сбежавший с места аварии муж. Однако правоохранители опровергли эту информацию и, кроме того, установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения — 3,11 промилле.

Следователи по расследованию ДТП главка полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Потерпевшая с многочисленными травмами находится в больнице.

