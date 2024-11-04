В Киеве прошла эвакуация: что произошло

Возгорание в одной из больниц Киева возникло вчера в 23:54 на улице Загоровская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Эвакуация из больницы в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар произошел на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м.

Пожарные спасли 37 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Киев под ударом "шахедов": что известно

В Киеве с вечера и до поздней ночи вражеские "шахеды" атаковали город, из-за работы ПВО раздавались взрывы в некоторых районах столицы.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены.

Однако в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары – горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По данным КГГА, в Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание произошло на территории парка "Муромец".

В Оболонском районе предварительно возгорание на набережной. Горели зеленые насаждения.

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