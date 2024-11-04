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В Киеве прошла эвакуация: что произошло

Во время пожара в столичной больнице пожарные спасли 37 человек

сегодня, 10:36
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Недилько Ксения

Возгорание в одной из больниц Киева возникло вчера в 23:54 на улице Загоровская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Киеве прошла эвакуация: что произошло

Эвакуация из больницы в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар произошел на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м.

Пожарные спасли 37 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В Киеве прошла эвакуация: что произошло - фото 2
В Киеве прошла эвакуация: что произошло - фото 3
В Киеве прошла эвакуация: что произошло - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Киев под ударом "шахедов": что известно

В Киеве с вечера и до поздней ночи вражеские "шахеды" атаковали город, из-за работы ПВО раздавались взрывы в некоторых районах столицы.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены.

Однако в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары – горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По данным КГГА, в Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание произошло на территории парка "Муромец".

В Оболонском районе предварительно возгорание на набережной. Горели зеленые насаждения.

Читайте также: Полиция Киева сообщила обстоятельства смертельной автокатастрофе в Голосеевском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром по улице Академика Заболотного. По предварительной информации, столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. Известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Число пострадавших уточняется. На место происшествия продолжают работать следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики. Фото и видео – по ссылке.



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