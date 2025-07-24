Полицейские выясняют обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в Деснянском районе столицы, сообщают в полиции Киева.

В Киеве произошла трагедия с 4-летним ребенком: что известно

По предварительной информации, малолетний находился в комнате вместе с 6-летней сестрой, в то время, когда их мать находилась на кухне. Играя, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив травмы несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального управления полиции и главка, ювенальные следователи и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре, на ставку в Новокодакском районе, произошла беда – утонул ребенок 2021 года рождения. Его тело из воды достали местные жители. Спасатели не привлекались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатели отмечают, что это лишь один из нескольких трагических случаев за сутки. Всего в разных регионах погибли 7 человек. В Черкасской области удалось спасти двоих. С начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них – 42 детей!

Также "Комментарии" писали , что в Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летний сожитель женщины избил ее 4-летнего сына. По данным местных СМИ, мальчик две недели лежал дома без медицинской помощи, в результате чего скончался.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, они оба задержаны, а делом о смертельном избиении 4-летнего мальчика процессуальное руководство осуществляет лично руководитель Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокурор сообщил о подозрении матери ребенка и его сожительнице по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины). По данным следствия ребенку были нанесены многочисленные ушибы в разные участки тела. От полученных травм мальчик скончался.