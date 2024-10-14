В Киеве появился мурал, посвященный ГУР

Стенопись в столице, посвященная Главному управлению разведки Минобороны Украины, создали сестры Николь и Мишель Фельдман. Работами художниц, лауреаток международных художественных наград украшено множество построек в разных городах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Мурал в Киеве. Фото: ГУР МОУ

Идея мурала — изобразить подвиг бойцов ГУР, рискующих и всегда идущих вперед.

Авторы рассказали, что решили создать эту работу как дань уважения украинским разведчикам: тем, кто сегодня сражается за украинскую независимость, и тем, кто вернулся с поля боя на щите.

Как объяснили художницы, оборванные лепестки на некоторых ромашках символизируют потери нашего войска, но украинское поле все равно остается живым и животворным.

"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт", – сказала Мишель Фельдман.

Мурал можно увидеть на стене дома по адресу: ул. Введенская, 6.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Разведчики уничтожили вражеский самолет Ту-134 (ВИДЕО)

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины утром 14 октября, сообщает портал "Комментарии".

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны россии. "ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет должное возмездие", – отметили в разведке.