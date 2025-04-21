В Киеве подростки избили военного: что известно

Событие произошло 18 апреля в Днепровском районе столицы. Там группа молодых людей спровоцировала конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, начали бить руками и ногами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Киева.

Тогда полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей, еще двоих нападавших правоохранители задержали на следующий день. Задержанные – это местные жители, трем из которых 17 лет, еще одному исполнилось 15 лет.



Следователи, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. В соответствии с санкцией статьи злоумышленникам грозит лишением свободы на срок до четырех лет.

Иллюстративное фото

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной полиции.

Трое несовершеннолетних парней, вероятно причастных к преступлению, полицейские установили в считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке. Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области возбудили уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.