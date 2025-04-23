В Киеве починили гордость Кличко (ФОТО)

В столице отремонтировали пешеходно-велосипедный мост в Киеве. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что специалисты КП "Киевавтодоргород" завершили работы по замене поврежденного стекла на пешеходно-велосипедном мосту.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что стекло было повреждено из-за акта вандализма.

"Из-за сложных погодных условий и температурных колебаний стекло заменили после стабилизации температурного режима — согласно техническим требованиям к монтажу стеклянных конструкций. В настоящее время конструкция полностью безопасна для пешеходов и велосипедистов, а мост функционирует в обычном режиме", — отметили КГГА.

В Департаменте напомнили об ответственности за повреждение коммунального имущества и призывают киевлян бережно относиться к объектам инфраструктуры.









Отметим, что мост между Аркой Свободы украинского народа и Владимирской горкой был торжественно открыт 25 мая 2019 года. В церемонии принимал участие мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в строительстве моста использовано 90% отечественных материалов. Он также отметил, что строительство самого моста обошлось в 275 млн грн, строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей – около 90 млн грн, укрепление склонов – 55 млн грн.

В 2022 году вблизи моста попала российская ракета, задев конструкцию. Поврежденные элементы восстановили, а Кличко заявил, что мост – это не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и устойчивости Украины.

Напомним, земельный скандал в Киеве, как писал портал "Комментарии", набирает обороты.



