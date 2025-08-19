"В Киеве откровенно плюют на закон": в Раде обещают самые суровые наказания

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, как рестораторы уклоняются от налогов. По его словам, всего две простые цифры показывают ситуацию в ресторанной отрасли. 3200 – количество юридических лиц, 68 000 – ФЛП, на которых находятся до сих пор даже крупные сети.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"В более чем двадцать раз больше. Дробление на ФЛП, отдельные счета на еду и алкоголь, поддельные фискальные чеки, вечные "проблемы" с терминалами и отсутствие чеков вообще — чтобы найти всю эту вакханалию, не надо даже уходить далеко", — пояснил народный депутат.

По его словам, безусловный лидер по количеству обращений подписчиков в сообщениях — Gaga. Гетманцев подчеркнул, что это энциклопедический пример плевания на закон, на призывы прийти наконец в сознание. Народный депутат отметил, что сеть не исправилась до сих пор, хотя времени было более чем достаточно.

"Обращаюсь публично к руководству ДПС в городе Киеве. Я уже направлял соответствующий запрос относительно деятельности ресторанов Gaga без выдачи чеков. В ответ вы заверили, что провели соответствующие проверки. Но не изменилось ничего — дальше сеть работает так же, с теми же нарушениями. Если вы непрофессиональны и не можете решить проблему – нужны кадровые решения, пишите заявления. Если участвуете в преступлении – не удивляйтесь последствиям, очень серьезным. Больше предупреждений не будет”, – заметил Гетманцев.

Также он добавил, что не верит, что можно не видеть столь масштабную проблему.

