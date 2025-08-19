"В Киеве откровенно плюют на закон": в Раде обещают самые суровые наказания

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, как рестораторы уклоняются от налогов. По его словам, всего две простые цифры показывают ситуацию в ресторанной отрасли. 3200 – количество юридических лиц, 68 000 – ФЛП, на которых находятся до сих пор даже крупные сети.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По его словам, безусловный лидер по количеству обращений подписчиков в сообщениях — Gaga. Гетманцев подчеркнул, что это энциклопедический пример плевания на закон, на призывы прийти наконец в сознание. Народный депутат отметил, что сеть не исправилась до сих пор, хотя времени было более чем достаточно.
Также он добавил, что не верит, что можно не видеть столь масштабную проблему.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах и отраслях увеличились средние зарплаты за год и какими специалистами в этом году платят меньше, чем в 2024-м.