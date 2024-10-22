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В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО)

Какое наказание грозит злоумышленнику за кражу из автомобиля военного в Киеве

22 октября 2024, 16:48
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Кречмаровская Наталия

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, предположительно обворовавшего автомобиль военного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО)

Фото Нацполиции

Кража произошла на днях ночью в одном из дворов многоэтажек Святошинского района. По данным полиции, неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа и украл из него РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи, принадлежащие военному ВСУ.

Преступник действовал во время комендантского часа.

Получив сообщение о краже, полицейские обследовали прилегающую территорию у места совершения преступления, проработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к краже причастен 40-летний местный житель. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленника, а во время обыска по месту его жительства изъяли все похищенные вещи, которые вернули владельцу.

В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 2
В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 3
В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 4
В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 5
В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 6
В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО) - фото 7


Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет”. – сообщили в полиции.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают военные о справедливой мобилизации.             




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/stolychni-politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-iakyi-vkrav-reb-stantsiiu-z-avtomobilia-viiskovoho
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