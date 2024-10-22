В Киеве обворовали автомобиль военного (ФОТО)

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, предположительно обворовавшего автомобиль военного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Фото Нацполиции

Кража произошла на днях ночью в одном из дворов многоэтажек Святошинского района. По данным полиции, неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа и украл из него РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи, принадлежащие военному ВСУ.

Преступник действовал во время комендантского часа.

Получив сообщение о краже, полицейские обследовали прилегающую территорию у места совершения преступления, проработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к краже причастен 40-летний местный житель. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленника, а во время обыска по месту его жительства изъяли все похищенные вещи, которые вернули владельцу.









Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет”. – сообщили в полиции.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают военные о справедливой мобилизации.



