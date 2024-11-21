В Киеве нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе Киева. 33-летний водитель автомобиля Fiat Toledo не остановился на запрещающем сигнале светофора и совершил наезд на переходившую дорогу 14-летнюю девочку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Киева.

Момент ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

В результате аварии школьница получила телесные повреждения в виде перелома тазовой кости и была госпитализирована в больницу.

После наезда на подростка злоумышленник пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали его в нескольких кварталах от места дорожно-транспортного происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,33 промилле.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и ч. 1 ст. 135 – оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшное ДТП в Хмельницком: пьяный водитель въехал в остановку с людьми (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 07:20 на остановке по ул. Заричанской, 9 в городе Хмельницкий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Хмельницкой области.

Водитель автомобиля "BMW X6", двигаясь по ул. Заричанской, допустил столкновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие на остановке, от полученных травм погибли. Полицейские задержали его на месте происшествия.