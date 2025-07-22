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В Киеве настоящий Армагеддон: есть пострадавшие, среди них – дети

В столице из-за непогоды падали деревья и даже строительные краны

22 июля 2025, 20:23
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Недилько Ксения

В Киеве над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАСС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КГГА.

В Киеве настоящий Армагеддон: есть пострадавшие, среди них – дети

В Киеве настоящий Армагеддон: есть пострадавшие, среди них – дети

В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики.

К работам также привлечены более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто.

К сожалению, от непогоды пострадали люди. В настоящее время медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку.

"Просим горожан не игнорировать предупреждение об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию", — отмечают в КГГА.

Заметим, что сегодня в Киеве и других областях идут дожди с грозой, шквалами и сильным ветром. В сети даже ширилось видео, как в столице в одном из жилых массивов упал строительный кран.

                                                                                                                                                  

В Киеве настоящий Армагеддон: есть пострадавшие, среди них – дети - фото 2



Напомним, портал "Комментарии" писал , что ливень, который начался во Львове в ночь на 10 июля, повлек за собой масштабные подтопления на улицах, дорогах и частных территориях города и области. После нескольких дней жары с температурой почти 30 градусов, в город пришло резкое похолодание и непрекращающиеся дожди.

По сообщениям Львовского городского совета, наибольшее подтопление зафиксировано на улицах Кульпарковской, Трускавецкой, Авиационной. У жилого комплекса "Континент" в Сокольниках затоплены автостоянки. Вода достигла уровня окон некоторых автомобилей, кроме того, некоторые из них опрокинуты и почти полностью погружены в воду.



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