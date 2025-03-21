В Киеве нашли уникальные сокровища (ФОТО)

В сети интернет продавали уникальные сокровища – вещи изъяли прокуроры и правоохранители и передали Национальному музею истории Украины.

Фото Киевской городской прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что изъяли уникальные сокровища: серебряную фибулу (застежку) IV века, фрагмент золотого браслета и золоченое окончание ремня в виде хищной птицы со вставкой из граната, периода Великого переселения народов V–VII веков.

Сотрудники музея, как рассказали в прокуратуре, обнаружили объявление о продаже этих уникальных вещей на специализированном сайте и обратились в органы прокуратуры.

"В рамках уголовных производств по фактам возможного незаконного присвоения лицами чужого имущества или клада, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (ч. 1 ст. 193 УК Украины) во время обысков у продавцов изъяли артефакты", — сообщили в прокуратуре.

Точный возраст, происхождение и историческую ценность фрагмента браслета, застежки и ременной накладки установит экспертиза.









Напомним, что артефакты, как писал портал "Комментарии", были вечными историческими доказательствами с самого начала человечества, но, к сожалению, некоторые из них исчезли со временем. Вот несколько известных примеров утраченных сокровищ во всем мире.

Среди известных утраченных сокровищ, интересующих мир, определяют клад тамплиеров, ковчег Завета, утраченное золото инков.

Также портал "Комментарии" писал о пяти интересных реальных археологических загадках, которые были разгаданы или получили правдоподобные объяснения. Среди них – тайна исчезновения колонии Роанок, тайна Стоунхенджа, тайна Терракотовой армии.