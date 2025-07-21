В Киеве саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты Х-69, которая упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки врага и могла сдетонировать в любой момент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Киеве нашли смертоносную находку: что было возле одного из домов

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и последующего уничтожения в безопасных условиях.

"В очередной раз подчеркиваем: не приближайтесь к обломкам ракет, беспилотников или другим взрывоопасным предметам. Увидели что-то подозрительное – звоните "101"! – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты массированно обстреляли Украину, в том числе под атакой была столица Украины.

В результате атаки в пяти районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых. Россияне начали атаковать Киев примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО. Однако действительно громкие звуки взрывов в столице стали слышны в 01:33.

Начиная с этого момента, враг несколько часов постоянно атаковал Украину дронами. Известно, что последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в пяти районах столицы – Дарницком, Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Оболонском.

Так, в Дарницком районе столицы зафиксирована вспышка на крыше многоэтажки и нежилого здания. Кроме того, зафиксирован пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе произошла вспышка в жилом доме. Еще одним адресом горят балконы. В Соломенском районе зафиксирован пожар в нежилом здании. В Оболонском районе зафиксирован пожар в коттеджном комплексе. В сети сообщалось о пожаре на станции метро "Лукьяновская". В частности, Telegram-каналы публиковали видео с сильным задымлением.