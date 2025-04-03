В Киеве начинаются суды над работниками ВЛК: что известно

Полицейские задержали врача-невропатолога в феврале этого года, он за 2000$ "рисовал" призывнику диагноз о непригодности к службе в зоне боевых действий.

Подозреваемый в преступлении. Фото: НПУ

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Следователи установили, что нарушитель, будучи в составе военно-врачебной комиссии, обещал предоставить вывод о наличии у военнообязанной болезни, согласно которой тот признавался непригодным к службе в зоне боевых действий, а должен находиться только в тыловом довольствии.

Тогда стражи порядка задержали фигуранта во время передачи ему второй части оговоренных средств в размере 40 000 гривен и на время следствия подозреваемый находился под стражей.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине запустили новую электронную систему для военно-врачебных комиссий (ВЛК), что позволит сделать процессы оформления выводов значительно проще и быстрее. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Бумажные документы постепенно уходят в прошлое, заменяясь цифровыми постановлениями, что обеспечит бесперебойный обмен информацией. Уже с 1 марта 2025 началось полное внедрение этой системы, и с 1 апреля электронные постановления станут обязательными для всех комиссий. Реформа военно-врачебных комиссий продолжается, и теперь все процессы будут происходить через электронную платформу.

Обновленный электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ позволяет автоматически направлять направление на медосмотры, а выводы комиссий сразу отображаются в приложении "Резерв". Теперь все постановления, относящиеся к военнослужащим, сохраняются в единой цифровой системе, что значительно облегчает доступ к информации. Эта реформа, которая является результатом совместной работы Минобороны, Минздрава и Генштаба, сделает процесс военной службы более прозрачным и эффективным.