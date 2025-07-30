В Киеве на мусорнике нашли огромного паука-птицееда (ФОТО)

Команда спасения животных города Киева Kyiv Animal Rescue Group (KARG) сообщила, что на свалке в Печерском районе нашли паука-птицееда. Огромный паук размером с ладонь находился в террариуме, и, вероятно, кто-то его выбросил во время переезда.

Паук-птицеед. Фото из открытых источников

KARG в социальных сетях сообщили, что паука-птицееда оставили в Киеве. После обнаружения экзотического существа, неравнодушные пытались найти новый дом для паука, однако другие хотели забрать террариум, в котором жило животное.

"На свалке в Печерском районе нашли паука-птицееда в террариуме. Кто-то просто оставил его на произвол судьбы. Пока неравнодушные жители искали, куда его пристроить, другие уже пытались украсть у него единственное, что осталось — террариум", — говорится в сообщении команды спасения животных.

Наконец паук-птицеед вместе с террариумом оказался на попечении у KARG, кормящих экзота насекомыми.

В KARG подчеркивают, что не осуждают тех, кто вынужден отдавать животных из-за обстоятельств. Но напоминают об ответственности за живое существо, которое нельзя просто выбросить на улицу.

"Мы не осуждаем за переезды. Мы не требуем невозможного. Но… паук на помойке — это уже не "обстоятельства", это чье-то безразличие. А в безразличии, в отличие от войны, виноваты только мы", — указывают в KARG.

Посмотреть фото паука-птицееда, найденного в Киеве, можно ниже:

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