В Киеве на мусорнике нашли огромного паука-птицееда (ФОТО)

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Slava Kot
Команда спасения животных города Киева Kyiv Animal Rescue Group (KARG) сообщила, что на свалке в Печерском районе нашли паука-птицееда. Огромный паук размером с ладонь находился в террариуме, и, вероятно, кто-то его выбросил во время переезда.
Паук-птицеед. Фото из открытых источников
KARG в социальных сетях сообщили, что паука-птицееда оставили в Киеве. После обнаружения экзотического существа, неравнодушные пытались найти новый дом для паука, однако другие хотели забрать террариум, в котором жило животное.
Наконец паук-птицеед вместе с террариумом оказался на попечении у KARG, кормящих экзота насекомыми.
В KARG подчеркивают, что не осуждают тех, кто вынужден отдавать животных из-за обстоятельств. Но напоминают об ответственности за живое существо, которое нельзя просто выбросить на улицу.
Посмотреть фото паука-птицееда, найденного в Киеве, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о крупнейших пауках на планете. Некоторые представители столь велики, что не поместятся в руке человека.
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