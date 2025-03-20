В Киеве мужчина устроил стрельбу и прыгнул с моста в Днепр: что произошло

В одном из офисов Киева произошла стрельба – инцидент произошел в Подольском районе.

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В полиции Киева рассказали, что сообщение о стрельбе поступило правоохранителям сегодня около 13:00. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — рассказали в полиции.

Следователи с места происшествия изъяли вероятное орудие совершения преступления — устройство для отстрела резиновых шаров, которое убегающий злоумышленник покинул.

Однако злоумышленник на этом не остановился — он на автомобиле доехал до одного из мостов столицы и совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.

Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС. Спасатели уточнили , что происшествие произошло в Деснянском районе. 20 марта в 13:03 получили сообщение, что человек, вероятно, прыгнул с Северного моста.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.

СМИ сообщали, что стрельба произошла в страховой компании.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", совершили дерзкое нападение на военного. От пострадавшего требовали "забыть" о долге.