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В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция

Полицейские Киева и СБУ установили молодых людей, слушавших российскую музыку на столичном Подоле

сегодня, 10:42
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Недилько Ксения

В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция

Фото с камер наблюдения в Киеве

Вчера, во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео, на котором группа юношей на улице громко включила музыку российских исполнителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

"Не обращая внимания на замечания прохожих и напоминания о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами ", — отмечают в полиции.

Следовательно, правоохранители установили личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, приобретенные старшим товарищем.

Полицейские составили на юношей административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП.

Родители нарушители также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).

В настоящее время с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины.

В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 2
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 3
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 4
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 5
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 6
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 7
В Киеве молодежь слушала российскую музыку: их задержали СБУ и полиция - фото 8

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Днепра Борис Филатов объяснил, почему в городе не объявили День траура по погибшим в Сумах.

Городской голова Днепра Борис Филатов, на фоне новостей о баллистическом ударе в Сумах 13 апреля, где погибли 34 человека, из них 2 детей, травмированы 117 человек, из них 15 детей, опубликовал пост в своих соцсетях, где объяснил, почему в Днепре не объявили День траура по погибшим в Сумах, как это сделали в других городах Украины.



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