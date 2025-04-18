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В Киеве молодежь каталась на лимузине под российскую музыку: что они рассказали в полиции

Катание на лимузине под российскую музыку: полицейские привлекли автора провокативного контента к административной ответственности

сегодня, 11:21
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Недилько Ксения

17 апреля, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов стражи порядка обнаружили видео, на котором группа молодых людей, щеголяя своим поведением, выходили из лимузина в центре столицы под звучание российских песен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве молодежь каталась на лимузине под российскую музыку: что они рассказали в полиции

Нарушитель в Киеве. Фото: НПУ

Сотрудники Шевченковского управления полиции установили, что автором сообщения является 22-летний киевлянин, которого правоохранители пригласили в отделение полиции.

Во время общения последний рассказал, что оригинал видео был без музыки, а уже публикуя его в Тик-Ток, он ради хайпа решил добавить песни российского исполнителя.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 14 апреля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором граждане в Корабельном микрорайоне Николаева публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Николаевщины.

Сотрудники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения.                                                                                                                                                                                                                                                                                         



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