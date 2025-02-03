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В Киеве могли заработать более 1,5 миллиона на детях

Завысили стоимость ремонта укрытия в школе на 1,5 млн грн – подозревают должностницу Шевченковской РГА, инженера и подрядчика

сегодня, 12:32
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры г. Киеву начальнице управления образования Шевченковской РГА и инженеру по техническому надзору сообщено о подозрении. Директору подрядной организации инкриминировано присвоение бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

В Киеве могли заработать более 1,5 миллиона на детях

Иллюстративное фото

По данным следствия между управлением образования Шевченковской РГА и подрядной организацией в 2022 году заключен договор о ремонте защитного сооружения гражданской защиты. Подозреваемые согласовали завышенные цены на работы и материалы и подписали акт приемки выполненных работ. Общая стоимость ремонта укрытия в одной из школ Шевченковского района столицы составляет около 4 млн грн.

Установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют указанным в документах. Согласно выводу экспертов общая стоимость работ завышена почти на 1,5 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер, а также отстранении от должности начальницы управления образования Шевченковской РГА.

Досудебное расследование – СВ Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве, оперативное сопровождение – ГУ СБУ в г. в Киеве и Киевской области.

В Киеве могли заработать более 1,5 миллиона на детях - фото 2
В Киеве могли заработать более 1,5 миллиона на детях - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в столице разоблачили очередной случай нецелевого использования бюджетных средств. На этот раз "на горячем" разоблачили чиновников КП "Киевзеленстрой".

Что касается подробностей дела, то в сентябре 2024 года предприятие подписало договор с частной компанией на ремонт сквера в переулке Чеховском в Шевченковском районе. Сумма договора составила более 6 миллионов гривен. За эти средства до 22 декабря 2024 работы должны быть завершены. Однако работы даже не начинали.



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