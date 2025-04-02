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В Киеве метро не будет курсировать по "красной" ветке: что произошло

Часть станций "красной" ветки не будет работать из-за проведения ремонтных работ

сегодня, 14:37
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Кречмаровская Наталия

В столице в выходные, 5 и 6 апреля, будут действовать изменения в работе Киевского метрополитена. В Киевской городской государственной администрации предупредили, что будут закрыты наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра". Ограничения вводятся для безопасности граждан.

В Киеве метро не будет курсировать по "красной" ветке: что произошло

Иллюстративное фото

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что в эти выходные будут демонтировать балки пролетных строений на Дарницком путепроводе. Из-за проведения ремонтных работ будут изменены условия работы метро.

Отмечается, что поезда метрополитена будут курсировать между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня. Режим работы всех других станций метро и пересадочных узлов остается неизменным.

Также в КГГА предупредили, что будет обеспечено движение дублирующего наземного транспорта. В частности, автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин будут курсировать следующим образом:

- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, дальше по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

- в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро “Дарница” – “Черниговская”. Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также для удобства пассажиров увеличат количество трамваев №8, 27 и автобусов №118.

В КГГА предупредили, что с 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в Киеве получила широкую огласку ситуация с повышением тарифов на управление многоквартирными домами. За решение проблемы, как писал портал "Комментарии", взялась Киевская городская военная администрация.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/News_5_i_6_kvitnya_zakriyut_stantsi_metro_vid_lisovo_do_dnipra_cherez_remont_darnitskogo_shlyakhoprovodu_dublyuyuchim_marshrutom_kursuvatimut_avtobusi/
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