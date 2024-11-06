В Киеве массово избавляются от рекламы: что происходит

В столице продолжают сражаться с незаконной рекламой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Управления по рекламе КГГА.

Фото КГГА

По данным управления, в октябре работники КП "Киевреклама" демонтировали более 2500 вывесок и рекламных конструкций, установленных с нарушениями законодательства.

Демонтажные работы проводятся во всех районах города, в частности на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, улицах Елизаветы Чавдар, Старовокзальной, Николая Лаврухина и Академика Шалимова. Наибольшее количество демонтированных объектов – в Дарницком районе.

"Городские власти призывают владельцев заведений соблюдать городской дизайн-код, чтобы поддерживать порядок и сохранять эстетику городской среды. Размещение рекламных средств в городе возможно только с соблюдением стандартов, утвержденных КГГА, регулирующих размеры, типы конструкций и порядок оформления”, — отметили в управлении. Узнать требования к размещению рекламы можно в Управлении по вопросам рекламы КГГА

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что в сентябре демонтировали 2300 объектов незаконной рекламы, в августе — 1900.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киеву нужна полноценная децентрализация. Проведенная в столице встреча экспертов показала, насколько важна тема прозрачности и подотчетности киевской власти перед общиной. Говорили о важности разграничения полномочий между мэром и главой КГГА, ведь сочетание этих ролей в одних руках создает системный конфликт интересов.

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