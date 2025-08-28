logo

Главная Новости Регионы Киев В Киеве люди под завалами, кричат о помощи: в МВД рассказали, скольких человек удалось спасти
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве люди под завалами, кричат о помощи: в МВД рассказали, скольких человек удалось спасти

По данным МВД, в Киеве из-под завалов удалось достать живыми трех человек

28 августа 2025, 09:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киеве из-под завалов после атаки россиян на украинскую столицу удалось достать живыми трех человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Киеве люди под завалами, кричат о помощи: в МВД рассказали, скольких человек удалось спасти

Спасательная операция в Киеве. Фото: из открытых источников

Глава МВД отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.

Также были найдены фрагменты тел, впереди — сложная идентификация. 

"На одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", — отметил министр.

Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.

"Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах — принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела", — сообщил Игорь Клименко.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации заявили, что по количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек. Спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве в результате масштабной атаки Российской Федерации были зафиксированы разрушения в разных районах города. Была разрушена пятиэтажка.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализници".



