В Киеве люди под завалами, кричат о помощи: в МВД рассказали, скольких человек удалось спасти

Кравцев Сергей
В Киеве из-под завалов после атаки россиян на украинскую столицу удалось достать живыми трех человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Спасательная операция в Киеве. Фото: из открытых источников
Глава МВД отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.
Также были найдены фрагменты тел, впереди — сложная идентификация.
Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.
Впоследствии в Киевской городской военной администрации заявили, что по количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек. Спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.
